Fernando Platas denuncia que la FMN actúa bajo la ilegalidad

Fernando Platas, medallista olímpico mexicano, y candidato a la Federación Mexicana de Natación, ha revelado que la Federación Internacional de Natación, no reconoce, ni autorizó los supuestos cambios en los estatutos en la Federación Mexicana de Natación, por los que personas ajenas al organismo no pueden aspirar a la presidencia de la misma.

Platas dio a conocer el documento, después de que giró una carta, vía el Comité Olímpico Mexicano solicitando que se cambiara el estatuto, pero la sorpresa fue que la contestación fue que la FINA no tiene el documento para autorizar el primer cambio, así que… “todos los actos de la Federación Mexicana de Natación, no son válidos desde el 2016”.

“Hace unos meses hablo con la gente cercana para proponerme para la presidencia de la Federación de Natación, para eso debería haber un cambio estatutario. Giré un documento mediante la presidencia del Comité Olímpico Mexicano para solicitar información a la FINA, para modificar el estatuto, pero nos sorprendimos que la FINA contesta que se buscó en la oficina y archivos y no existe tal modificación, por lo tanto los actos de la Federación Mexicana de Natación no son válidos desde el 2016…”.

En entrevista a TUDN, Platas reafirmó que: “Al no estar en vigencia ese estatuto, se abrirían las puertas. Es un llamado a las autoridades para tomar cartas en la Federación, porque están se encuentra operando con estatutos que no han sido validados. No solo la elección del 2016, sino todos los actos que le siguen…”.

Para buscar la presidencia de la Federación Mexicana de Natación, han levantado la mano además de Platas, Felipe “Tibio” Muñoz, también medallista olímpico Mario Valtierra.