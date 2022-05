La aparición de la lluvia diez minutos antes del GP de Mónaco de Fórmula 1 obligó a retrasar el inicio de la séptima prueba del Mundial, que se dio en formación detrás del coche de seguridad y finalmente, se sacó la bandera roja y los monoplazas regresaron al pit lane.

El procedimiento de salida se demoró inicialmente nueve minutos por el cambio de las condiciones meteorológicas y dirección de carrera anunció que la vuelta de formación comenzaría detrás del coche de seguridad.



Quedaba por ver si era obligatorio hacerlo con neumáticos de lluvia extrema al salir detrás del coche de seguridad, algo que se confirmó instantes después y con nueva hora de salida.

Los vehículos siguieron al safety car en los primeros giros, hasta que se mostró la bandera roja.

Los monoplazas regresaron a los garajes tras esa nueva decisión de dirección de carrera.

We have a red flag

The drivers return to the pit lane #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/N0CzK2L7cu

— Formula 1 (@F1) May 29, 2022