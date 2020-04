ExSinCara, listo para estrenar personaje

Cansado de que su personaje no terminara de explotar en las filas de la empresa estadounidense WWE, el luchador mexicano que portó el equipo de Sin Cara hasta hace unos meses, decidió terminar su relación laboral en Estados Unidos y dar el brinco de vuelta a México, donde desde su trinchera en Ciudad Juárez planea conquistar el territorio azteca.

“Aprendí mucho, con grandes experiencias, buenas y malas. Estoy en otra etapa, en la WWE era un soldado y tenía que obedecer la forma en que querían ver al personaje, llegó un momento en el que no me sentí valorado y decidí buscar nuevos horizontes, así que me siento feliz de debutar en mi Ciudad Juárez, al final espero que la gente se quede contenta con lo que vea”, compartió vía telefónica.

Aceptó que se ha dado mucha polémica con los personajes que ha portado, “pero yo di a conocer fuerte el nombre de Sin Cara, así que ahora queremos hacer lo mismo con el nuevo personaje, que se va a dar conocer en el evento del 19 de abril”.



Pudo haber seguido como Cinta de Oro, pero decidió darle vuelta a la página. “Tengo el permiso para usar el nombre, pero entiendo que existiera la polémica, el muchacho que lo utilizaba aprovechó esta polémica para darse a conocer y no tengo problema”.

Prefiere enfocarse en lo que viene. “No pienso en amarrarme a una empresa, ahora lo que quiero es tener la libertad creativa para enfrentarme a grandes como Psycho Clown, Penta, Rush y L.A Park, no quiero tener luchas de cuatro o cinco minutos en las que no haces nada y se acaba, quiero demostrar a la gente por qué he durado tantos años como profesional”.

Su primera oportunidad será este domingo en la función a puerta cerrada en la que compartirá esquina con Pagano, para medirse a Aéreo y al Hijo del Impostor, evento que será transmitido a través del canal oficial de Pagano, y que se realizará a puerta cerrada.

