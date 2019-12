Espectacular lluvia de osos de peluche en partido de hockey

Más de 45 mil osos de peluche fueron arrojados a la pista de hielo durante un juego de ligas menores de hockey en Hershey, Pennsylvania.

Con diciembre arribó también la celebración del Teddy Bear Toss que ocurre cuando el equipo de los Hershey Bears marcan el primer gol de la nueva temporada.

Los juguetes se recogen y donan a organizaciones benéficas locales para la temporada navideña. El récord anterior en 2018 fue poco menos de 35,000. El número de osos de peluche excedió el número de fanáticos en la arena en casi cinco a uno, ya que la arena solo tiene una capacidad de 10 mil 500 personas.

Después de un retraso de 30 minutos para recoger a los osos, los Bears vencieron a Hartford Wolfpack 4-3 en tiempo extra.

SWEET, CUDDLY MAYHEM IN HERSHEY! The @CommunityAidPA and @abc27News Teddy Bear Toss is underway! #TeddyBearTossHershey #HBH pic.twitter.com/n133xqksIb

— Hershey Bears (@TheHersheyBears) December 1, 2019