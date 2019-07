El Último Guerrero quiere la cabellera del Ciber

Si algo ha demostrado el Último Guerrero en su carrera, es que no le huye a los retos de apuesta. Eso le “costó” la máscara, así que apostar la cabellera es un objetivo que le agrada.

Cuatro veces ha puesto en juego la mata, tres en menos de un año y Máscara Año 2000 fue su víctima más reciente, en mayo pasado, así que las bravuconearías del Ciber no le quitan el sueño.

“El año pasado ya estaba listo ese reto y se fue. Ahora está de regreso y quiere esa lucha. Yo también la quiero y se va a hacer pronto, de eso estoy seguro”, advirtió el lagunero.

Esta noche se miden en mano a mano en la Arena México, combate que podría definir el futuro de la rivalidad. “Quiero un duelo directo por las cabelleras. Se ha hablado de una jaula y tampoco está mal, pero en lo personal prefiero solos, me gustan esas luchas”.

VA POR SU PATRÓN

Ha sido una semana de emociones encontradas para el Guerrero. El fin de semana luchó en Francia y dio una clínica a estetas de aquel país, pero también lo sorprendió la noticia de la muerte de Francisco Alonso, jerarca del CMLL y el “culpable” de su éxito.



Alonso era de pocas palabras pero el rudo no olvida su primer encuentro. “Tiempo después de debutar en el Consejo Mundial estaba en una eliminatoria por el campeonato de la NWA. No conocía a mi patrón, nunca había platicado con él, pero estaba teniendo muchas oportunidades y triunfos. Antes de la final me dijo que sabía todo de mi, que le echara muchas ganas para que se quedara ese campeonato en México, que dejara mi vida en el ring”.

Perdió pero ganó respeto, “bajé muy desanimado, me estaba esperando y me dijo que pese a no ganar el campeonato le demostré que iba a ser una estrella en su empresa, me quitó la presión y aquí estoy desde entonces".