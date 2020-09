El deporte se une para detener ejecución de luchador iraní

El mundo del deporte se ha unido para tratar de evitar la ejecución de Navid Afkari, competidor de lucha greco-romana condenado a muerte por el régimen de Irán, por ser presunto culpable de asesinato.

"Realmente estamos a un minuto de la medianoche". Así fue como el diario The New York Times citó a Brendan Schwab, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Luchadores -que representa a 85 mil atletas profesionales-, describiendo la situación que enfrenta Navid Afkari, detalla la BBC.

Afkari, luchador en la disciplina greco-romana de Irán, está a punto de ser ejecutado en su país, tras ser encontrado culpable del asesinato de un empleado de seguridad del acueducto durante una protesta antigubernamental.

We stand with @WorldPlayersUtd and athletes around the world fighting to #SaveNavidAfkari

https://t.co/qBKhx4ry1m pic.twitter.com/TO8jdc7Ku0

— FIFPRO (@FIFPro) September 9, 2020