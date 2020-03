Duke instala estaciones desinfectantes para prevenir contagio de coronavirus

La Universidad de Duke instauró una serie de medidas higiénicas para evitar la propagación del Covid-19, durante los partidos de basquetbol de su equipo, el cual se alista para jugar la March Madness, los Playoffs del Baloncesto universitario varonil de la NCAA.

"Las estaciones de desinfección de manos se pondrán en todo el campus y en las entradas del estadio cubierto Cameron, además de esus baños", publicó la Universidad mediante su cuenta de Twitter.

Gameday Reminder

Hand sanitizer stations will be located today throughout K-Ville, at the Cameron Indoor Stadium entrances, and inside Cameron restrooms. In addition, there will be signage & messages throughout the day encouraging fans to properly sanitize.#GoDuke pic.twitter.com/C5ETlA1HNd

