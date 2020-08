¿De qué trata la nueva asociación de Novak Djokovic?

Novak Djokovic está por iniciar una división en el tenis. El serbio presentó la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA, por sus siglas en inglés), un nuevo grupo que “luchará por los derechos de los tenistas”.

El número uno del ranking, quien ayer se coronó en el Masters 1,000 de Cincinnati y favorito para llevarse el US Open, juntó a más de 50 jugadores para esta nueva junta, a pesar de las oposiciones de Roger Federer y Rafael Nadal.

Nole, en sus redes sociales, destacó que se trata de la primera asociación de tenistas, fuera de la ATP, desde 1972.

La ATP y sus líderes de la raqueta ven las intenciones como una amenaza, por lo que insisten en no apoyar el movimiento de Djokovic. “El sábado, tanto la gira masculina como la femenina, junto con los cuatro torneos de Grand Slam y la Federación Internacional de Tenis, emitieron una declaración conjunta respaldando a la ATP y apoyando ´su papel en la representación de los mejores intereses de los jugadores a lo largo de este proceso´”, explicó el New York Times.

“Es el momento de una mayor colaboración, no de división; un momento para considerar y actuar en el mejor interés del deporte, ahora y en el futuro”, agregaron los líderes en el comunicado. “Cuando trabajamos juntos, somos un deporte más fuerte”.

“El objetivo del PTPA no es reemplazar a la ATP, sino brindar a los jugadores una estructura de autogobierno que sea independiente de la ATP y que responda directamente a las necesidades y preocupaciones de los jugadores-miembros”, publicó el serbio en un comunicado.

Sin embargo, Djokovic no cuenta con el apoyo de Federer y Nadal, quienes sugirieron a sus compañeros de profesión no inscribirse en la nueva asociación, sobre todo por la falta de apoyo a las mujeres en el deporte.



After yesterday’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/q8H0aOdqDl

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 30, 2020