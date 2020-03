Coronavirus: Formula 1 se realizará… online

Fueron suspendidos los premios de Australia, Bahréin,Vietnam, China, Holanda, España y Mónaco, pero eso no significa que la Fórmula 1 no tendrá actividades, y es que ante la fuerte afectación por el virus Covid-19, la empresa llevará a cabo un Gran Prix online.

Se trata de ‘F1 Esports Virtual Grand Prix Series‘, una iniciativa donde varios de los pilotos profesionales de F1 competirán entre sí virtualmente a través del videojuego F1 2019, en sustitución de cada Gran Premio de los fines de semana, a excepción de los GP de Holanda y Bahréin, los cuales no aparecen en el juego y serán sustituidos.

Si bien aún no se ha anunciado los nombres de los participantes, sí se estableció que las exhibiciones serían a 28 vueltas, con un estimado de hora y media entre clasificaciòn y carrera.

We race on

The Bahrain Virtual Grand Prix is here. Coming Sunday, 20:00GMT

Featuring #F1 drivers, #F1Esports stars, and more! pic.twitter.com/NYXzUAbVfz

— Formula 1 (@F1) March 20, 2020