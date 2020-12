Checo Pérez rompe en llanto al ganar el Gran Premio de Sakhir

El mexicano Sergio Pérez ganó por primera vez en la Fórmula Uno, en el Gran Premio de Sakhir.

Checo, piloto de Racing Point, no aguantó las lágrimas y apenas pudo comunicarse con su equipo por la radio. Fue hasta que se bajó de su bólido rosa que reaccionó.

“Estoy sin palabras, espero no estar soñando. Pasaron tantos años, 10 me tomó, para esto. No sé qué decir…”, comentó el tricolor, antes de subir al podio en Bahrein.

“Pensé que después de la primera vuelta, la carrera estaba decidida. Ganamos hoy por el mérito de todos, fuimos fuertes para mantener esta posición”, añadió.

Sobre el 2021, al no tener contrato para seguir en la F1, Pérez repitió que no depende de él, a la espera de que Red Bull lo firme, aunque la decisión se tomará hasta la próxima semana, en cuanto acabe el GP de Abu Dabi, la última fecha del calendario.

“Esto me ayuda a estar en paz conmigo. Mi futuro no está en mis manos por estos momentos… quiero seguir aquí, en F1”.

Con 125 puntos, Pérez registró su mejor desempeño en 10 años dentro de la máxima categoría.

Además, se entona el Himno Nacional de México en la ceremonia, por primera vez en 50 años.