Checo Pérez es reemplazado por Red Bull de las prácticas del GP de España

Bajaron a Checo Pérez de su Red Bull. Pero solo fue por trámite. En las prácticas libres del Gran Premio de España, la escudería Red Bull bajo al mexicano Sergio Pérez para darle cabida al joven piloto de Estonia Juri Vips. La FIA obliga a las escuderías a darle kilometraje a los jóvenes pilotos, así que tienen la obligación de dejarles conducir sus vehículos por lo menos en dos carreras al año.



Esta vez le tocó a Vips ocupar el auto del piloto mexicano y entrar en acción en las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de España que se desarrollarán este viernes. Vips no estará compitiendo en el Gran Premio, después de manejar el monoplaza de Checo, regresará a la Fórmula 2, cuya carrera también es en España.



Heading out for FP1 Juri Vips will drive the RB18 in Friday's first session at the #SpanishGP pic.twitter.com/H9aBCTEjPl

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 19, 2022