Charles Leclerc estrella histórico monoplaza de Ferrari de 1974 usado por Niki Lauda

Vaya momento bochornoso que pasó este domingo el piloto Charles Leclerc, actual líder del campeonato en la Fórmula 1, cuando estrelló un histórico monoplaza de Ferrari durante una exhibición en Mónaco.

El monegasco subió al Ferrari 312T usado por el histórico Niki Lauda en 1974. Todo parecía ir en orden hasta que perdió el control y chocó contra uno de los muros de este circuito callejero de Montecarlo.

Los videos revelan cuando el piloto no logró controlar una de las curvas de la pista y terminó con el auto estrellado.

El Ferrari 312T sufrió daños en la parte trasera y esto le ha traído severas críticas a Leclerc, por haber dañado el histórico monoplaza con el número 12 que acompañó por un tiempo al fallecido austriaco Niki Lauda.



Luego del incidente en Montecarlo, Charles Leclerc mandó un mensaje en sus redes sociales explicando que los frenos le fallaron y eso provocó que se estampara contra el muro.

"Cuando pensabas que ya habías tenido toda la mala suerte del mundo en Mónaco y pierdes los frenos a rascasse con uno de los autos históricos de Fórmula 1 más icónicos de Ferrari".

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 15, 2022