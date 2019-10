Celtics remodelan su arena y cometen ridículo error

La arena TD Garden, hogar de los Celtics de Boston de la NBA y los Bruins de la NHL, recibió una remodelación que resultó sumamente perjudicial para los aficionados, luego de que se le añadieran 500 butacas que a la vez redujeron el espacio del resto de los asientos en los que se sientan los aficionados.

El espacio es tan reducido que muchos de los aficionados pueden acomodarse en la butaca y que sus piernas se encuentren incómodas durante los partidos, al grado de provocarle a los aficionados dolores e incomodidad.

Lo anterior ha provocado que varios aficionados se hayan quejado de esta situación. Publicaron fotos en redes sociales en las que podían apreciarse fans que apenas entraban en el reducido espacio de las butacas y otras en las que sus pies estaban al borde del asiento que estaba frente a ellos.



Brand new seats in a 25 year old arena, yet less legroom than 100 year old Fenway Park. Jeremy Jacobs, you really outdid yourself this time. @tdgarden @NHLBruins @LatimerAmy @delawarenorth @celtics pic.twitter.com/htdUNq5T8w

Un portavoz de la Arena TD Garden, dijo al portal Deadspin, que las butacas no habían sido reducidas en la remodelación del inmueble, aunque eso ha sido refutado por los mismos aficionados.

La remodelación coincide en el inicio de la temporada de la NHL, en la que los Bruins son los campeones. Mientras que la campaña de la NBA está por iniciar, lo que podría incrementar las quejas para los propietarios de la arena.

Ah yes, @tdgarden how did you know we wanted to spend hundreds of $$ on tickets to be knees to chest while sitting!! This was the least painful of sitting positions he tried, and standing only got him yelled @ by other patrons. Sooo disappointed. Fix your arena my dudes!!!!! https://t.co/EQNWchSyPZ pic.twitter.com/3RvCtsP4uy

— Angela Christine (@_visendakona) October 13, 2019