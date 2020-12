Así recuerda Blue Demon Jr a su padre a 20 años de su fallecimiento

Cuando Blue Demon Jr. perdió a su padre, ya presumía 15 años como luchador profesional. Dos décadas han pasado desde aquella tarde al norte de la Ciudad de México, cuando corrió en busca de él, con la esperanza de salvarle la vida.

El 16 de diciembre se cumplen 20 años de la partida del legendario gladiador y su heredero no podrá honrar su recuerdo como quisiera. “Es algo que no superas nunca, siempre me hace falta”, comparte en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Así que con frecuencia, imagina que está frente a él y le pide un consejo, le comparte algún triunfo o solo lo admira, como el héroe que siempre fue. “Cada año, esté donde esté, hago una misa. Esta vez intenté hacerlo en el cementerio [Parque Memorial] pero no se puede por la pandemia. Entonces, pienso acudir al lugar donde está sepultado Blue Demon y hacer una transmisión en vivo por Instagram, para compartir esta fecha tan especial con los aficionados del personaje”.

Un personaje que heredó hace 35 años y que pese a la evolución del pancracio, se mantiene vigente, superando enfermedades y tropiezos, con y sin equipo encima.

El momento más difícil fue cuando debutó al lado de su padre. Una lucha en la que solito se tropezaba, tanta gente enfrente lo puso nervioso. “ Ese día llegué a mi habitación, lloré y me dije frente al espejo, si no puedes con este personaje, déjalo. Y si no, aférrate a él y fue lo que hice”.

Ha sido un camino largo y el momento de parar se acerca. Ya tiene fecha para guardar el equipo y no volverlo a usar para luchar. En 2022 iniciará su gira del retiro y planea culminarla exactamente 38 años después de la primera vez. “Mi lucha la quiero hacer el mismo día que debuté, un 11 de julio de 1985, ahora será en 2023. Creo que debemos saber cuándo y cómo retirarnos, quiero irme con buena salud. Tengo ya algunos problemas en la columna, los codos y no me interesa terminar en silla de ruedas, quiero viajar y disfrutar los lugares que he conocido como profesional, pero como una persona normal”.

Por ahora, sienta las bases para que el personaje no muera, tanto arriba como abajo del enlonado. El proyecto más importante es una serie con Disney que está cerca de ser aprobada. “Ha sido una labor excelente porque lo que hemos conseguido es a base de esfuerzo, para proyectar lo que significa el personaje”