Acusan al Comité Olímpico de Estados Unidos de hipocresía

Mientas que el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos manifestó que está “de acuerdo con aquellos que exigen igualdad y queremos trabajar en pos de ese objetivo", la lanzadora de martillo Gwen Berry exigió una disculpa pública en momentos donde su país protesta por la desigualdad racial.

En una carta a los atletas que abordan manifestaciones generalizadas en todo el país, la directora ejecutiva del Comité Olímpico de Estados Unidos, Sarah Hirshland, dijo que "están de acuerdo con aquellos que exigen igualdad y queremos trabajar en pos de ese objetivo".

Hirshland señaló que su organismo "condena absolutamente la desigualdad sistémica que afecta desproporcionadamente a los estadounidenses negros en los Estados Unidos" y que sintió una "sensación de desesperación" en la situación después de que George Floyd, un hombre afroamericano desarmado, fuera asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis.

La postura contrasta con la decisión que tuvo el Comité después de que Berry y el esgrimista Race Imboden protestaron en el podio en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Mientras que Hirshland había elogiado a Berry, quien levantó un puño apretado en protesta por la desigualdad racial en los Estados Unidos después de ganar el oro en el martillo de las mujeres, e Imboden por sus decisiones admirables de ser un "ciudadano activo" cuando se manifestó, el Comité puso en observación a amaños durante 12 meses.

También advirtió que a otros que hagan estaciones similares se les otorgarán sanciones más severas.

“Quiero una carta de disculpa . Cómo pueden decir eso, cuando a mi me ponen en aprobación”, dijo Berry . “Deja de jugar conmigo." La respuesta de Berry fue recibida con un considerable apoyo en Twitter, con algunos sugiriendo que la carta de Hirshland demostró hipocresía.

En una entrevista con Sports Illustrated, Berry dijo que había sido objeto de amenazas de muerte después de su protesta del podio en Lima 2019 y advirtió que incidentes como la muerte de Floyd continuarían a menos que hubiera cambios fundamentales en el sistema estadounidense. "El sistema ha sido corrupto durante mucho tiempo", dijo.

I want a Public One now... I lied https://t.co/CDLSpdxYm8

— Gwen Berry (@MzBerryThrows) June 3, 2020