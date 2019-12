Abierto de Australia pierde a otra de sus figuras

El Abierto de Australia sufrió su segunda baja de importancia, luego de que el japonés Kei Nishikori anunciara que no participará en el certamen, debido a que aún no se recupera de una operación en su codo derecho a la que se sometió.

El tenista japonés de 30 años, que no ha jugado desde que perdió ante Álex de Miñaur en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y se sometió a una cirugía en el codo en octubre, también se perderá la primera versión de la ATP Cup que se disputará en Australia.

"Hemos tomado esta decisión, junto a mi equipo, ya que todavía no estoy 100% listo o sano para competir al más alto nivel", dijo Nishikori en un comunicado.

Yoshihito Nishioka reemplazará a Nishikori en el equipo japonés que jugará la ATP Cup que comienza el viernes. El conjunto nipón enfrentará a España, Georgia y Uruguay en el Grupo B en Perth.

La baja del japonés se suma a la del británico Andy Murray, quien se asentará del primer Grand Slam del año por una lesión en la ingle.

.@KeiNishikori has withdrawn from the #AusOpen with a right elbow injury. pic.twitter.com/jdrG9dVf3x

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 30, 2019