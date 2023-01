Mario García, DT del Atlante, aspira a una oportunidad en Liga MX

Mario García Covalles lo dice sin falsa modestia: “estoy listo, desde hace tiempo, para dirigir en la Liga MX...”.

Es más, el técnico del Atlante, campeón de la Expansión MX, asegura que sería el técnico idóneo para el Guadalajara: “Hace un año, un colega de ustedes dijo que era el técnico ideal para Chivas y la verdad es que no se equivocó, a pesar de que mucha gente se rió y se burló de mí; lo reitero, no se equivocó, tenía toda la razón y la sigue teniendo”.

García Covalles tiene currículum: ha ganado títulos con el Tampico Madero, con el Atlante, asesoró a Diego Armando Maradona cuando estuvo el frente de Dorados, llevándolo a dos finales, pero no ha dado el salto... aunque espera el llamado.

“Claro que quiero ir a la Liga MX, a la Selección, pero no me invitan y no me dejan trabajar como lo hacen en el Atlante; deseo un proyecto donde los directivos no intervengan más que únicamente en la mejora del equipo y atender a la afición. He encontrado todo eso en Atlante y cuando me dejen trabajar así en otro lado, claro que iré, pero ojalá lo haga con el Potro”.