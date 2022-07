Marc Crosas le responde a David Faitelson: No te pelees conmigo

La polémica continúa. Luego de que David Faitelson respondiera a Marc Crosas sobre el tema de Santiago Ormeño y su llegada a las Chivas, el exfutbolista no se quedó callado.

“Sí, pero me salté ese párrafo en el que dice que no puedes jugar con las Chivas si no naces en México… David, no te pelees conmigo. Yo también pienso que Ormeño puede jugar sin problemas en Chivas”, escribió el hoy comentarista de TUDN.

Previamente, el comunicador de ESPN le dijo a Crosas: “No, porque no es mexicano por nacimiento”. ¿Supongo que leíste nuestra constitución antes de jurar como mexicano?



La polémica surgió tras la contratación de Santiago Ormeño con las Chivas, ya que en 2012 el Guadalajara mediante un comunicado informó que ningún jugador que represente a otra selección que no sea la mexicana, vestirá los colores rojiblancos.



Sí, pero me salté ese párrafo en el que dice que no puedes jugar con las Chivas si no naces en México…

David, no te pelees conmigo. Yo también pienso que Ormeño puede jugar sin problemas en Chivas. — Marc Crosas (@marccrosas) July 9, 2022

-

Ormeño ya realizó pruebas médicas con el Guadalajara y está a la espera de su registro. El jugador, perteneciente a Grupo Pachuca, se encuentra con la traba de la “Chofis” López, quien no se ha decidido por ir a préstamo con el Pachuca.