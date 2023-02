Magda Linette quiere que el Mérida Open le ayude a seguir en ascenso

Magda Linette comenzó la temporada 2023 con un resultado histórico para su carrera, se ubicó en las semifinales del Australian Open, hecho que la motiva para seguir ascendiendo en el ranking WTA y con su participación en el Mérida Open busca un mayor impulso en su año.

"Evidentemente fue muy gratificante (ser semifinalista) me dio mucha confianza, sobre todo por iniciar tan bien el año y más porque eso nunca me había pasado", señaló en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Al finalizar su participación en el primer Major se tomó un descanso y junto a su equipo de trabajo se preguntaron "¿Qué sigue?" y fue cuando decidieron que competir en México sería lo ideal para que el aficionado la contagie de alegría.

"Me gusta que la gente sea tan feliz, es un lugar tan alegre y sé el gran trabajo que hizo la organización en los años anteriores en Guadalajara así que cuando me dijeron que iba a ser aquí yo estaba más que emocionada por venir", puntualizó la sembrada número 1 del torneo.



Linette es una de las candidatas a llevarse el título del Mérida Open, actualmente se ubica en el sitio 21 del ranking WTA, con lo logrado en Melbourne sabe que puede competir con las mejores raquetas del circuito, pero no se pone presión por lograr colocarse dentro del top-10 mundial.

"Todavía tengo que hacer mucho para llegar ahí, (el Australian Open) fue un primer paso hacia ello (el top-10) voy paso a paso, sé que ahora va a ser muy difícil, pero me estoy preparando para el reto", dijo la nacida en Poznan, Polonia.

Aunque Linette es realista y entiende que una de sus desventajas es su edad.

"Con mi equipo nos tomamos las cosas con calma, ya no soy tan joven y no estamos practicando tanto, tenemos que equilibrar las cosas, estamos tratando de hacer una estrategia para que los juegos no sean largos y esté un poco menos de tiempo en la cancha", explicó la tenista de 31 años.

Actualmente, el circuito femenil es liderado por la también polaca Iga Swiatek, un duelo que Magda Linette disfrutaría porque reconoce el nivel que tiene su compatriota.

"Si alguna vez tengo la oportunidad de jugar contra Iga, haré todo lo posible por vencerla, pero ahora sé lo difícil que es ganarle", concluyó.