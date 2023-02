Madre de Toño de Nigris acusa a doctor por su fallecimiento: “Me quitaste a mi hijo”

Han transcurrido más de 13 años desde la muerte de Antonio de Nigris, centrodelantero mexicano que jugó en seis diferentes países a lo largo de su trayectoria.

El Tano falleció a causa de un infarto a los 31 años mientras vivía en Grecia, donde jugaba para el Larisa.



Su mamá, Leticia Guajardo, hace poco ofreció una entrevista para Multimedios Digital y compartió su sentir sobre la muerte de su hijo.

Además, exhortó a los espectadores a cuidar su salud, ya que no desea que nadie viva lo que ella vivió.

"Así que chéquense, cuídense. Mi hijo se murió por eso, porque le explotó el corazón por los triglicéridos y colesterol, porque yo mismo le sacaba unos exámenes porque la ex esposa quería otro seguro de vida. Al año de casados ​​lo aseguró por un millón de dólares y quería otro, yo no entiendo quién hace eso", señaló.

Doña Lety arremetió contra el cardiólogo que revisó a Toño y no dudó en asegurar que no fue asistido de la mejor forma.

"Y mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice que no pasó su hijo, pero no es algo que se puede morir, pero sí se debe de atender porque si no sí se va a morir. Voy con un cardiólogo y le manda la carta a Turquía para que jugara y al mes se murió. Se adelgazó impresionante y todo, pero que crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos, el doctor Mario Benavidez, saludos, me quitaste a mi hijo. Hay muchas cosas mal en esta vida y me enoja mucho que no se diga”, externó.



Guajardo no se guardó nada y también atacó directamente a sus otros hijos, Alfonso y Aldo.

"A Toño no lo atendieron, lo abandonaron, lo vendieron a Grecia, ganaron todo el dinero y se murió. Yo les pedí ayuda a Aldo y a Poncho para que su hermano ya no jugara y decían 'no, estás loca, no sé de qué hablas'. Todavía hace entrevistas Poncho y dice que se murió de la nada, nadie se muere de la nada", finalizó la madre de Antonio de Nigris.

