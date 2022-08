Los Toros de Tijuana aplastan a Rieleros en el arranque de los playoffs de la LMB

Con una sólida labor de Manny Barreda sobre el montículo, los Toros de Tijuana confirmaron su calidad de favoritos al título venciendo 12-1 a los Rieleros de Aguascalientes en el arranque de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

El monarca vigente inició su bombardeo en casa en la segunda entrada con tablazo de Efrén Navarro por todo el jardín central que impulso a Leandro Castro para el 2-0 en el pizarrón; el propio Castro subió la tercera rayita al botarla en solitario durante la parte baja del cuarto acto. En total, los astados se volaron cinco veces la barda.

Barreda se agenció el triunfo en el centro del diamante al cubrir las primeras seis entradas con tres hits admitidos.



VUELA PRIMERO

Los Tecolotes de los Dos Laredos vencieron 2-0 en duelo de pitcheo a los Algodoneros de Unión Laguna, en un repleto Parque La Junta, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Tras cinco entradas sin conectar imparable, El ‘Gorila’ Kennys Vargas pegó cuadrangular con Cade Gotta a bordo para darle a los emplumados la ventaja que no soltarían en el encuentro.

El relevo de Donnie Hart (1-0) le bastó para apuntarse el triunfo al tolerar un hit en el sexto rollo que trabajó.



SORPRENDEN A MONCLOVA

En la que luce como la serie más pareja en la Zona Norte, los Sultanes de Monterrey vencieron como visitantes, 5-3, a los Acereros de Monclova.

Después de un gran duelo de lanzadores, entre Wilmer Ríos por parte de la novena monclovense, y Yohander Méndez de la tropa regiomontana, Ramiro Peña rompió el cero en el encuentro y sumó la primera carrera del encuentro para Sultanes en la quinta tanda; más adelante en el inning, Gustavo Núñez conectó doblete al jardín izquierdo para impulsar a Asael Sánchez a la registradora con la segunda rayita del juego. Un ataque de tres anotaciones en la apertura de la sexta entrada selló la victoria que se apuntó Yohander Méndez.

Este miércoles continúan las acciones en la Zona Norte con los segundos juegos en las tres series.

Mientras que en la Zona Sur inician las hostilidades con los duelos Diablos Rojos vs El Águila de Veracruz, Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco vs Tigres de Quintana Roo.

