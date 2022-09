La muerte de la Reina Isabel II sacudió fuertemente al mundo y el deporte no fue la excepción, desde varios clubes del mundo, como múltiples estrellas han expresado su sentir ante la pérdida de la monarca.

Los más recientes, Gareth Bale y David Beckham, quienes sin importar la distancia aprovecharon sus redes sociales para expresar su pésame a la familia real británica.



En primera instancia, el jugador del LAFC, quien escribió mediante su cuenta de Twitter un corto texto citando la publicación del gobierno británico.

Heartfelt condolences to the Royal Family. Rest in Peace Your Majesty. https://t.co/DtTwOliquj

— Gareth Bale (@GarethBale11) September 8, 2022