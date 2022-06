Lionel Scaloni: Es un placer ver a Messi, es patrimonio del futbol mundial

El entrenado de la Selección Argentina, Lionel Scaloni se rindió ante la actuación de Messi tras los cinco goles que marcó el astro argentino ante Estonia.

El estratega aprovechó la conferencia de prensa posterior al duelo amistoso para hablar de su capitán.

“Ya no sé qué más decir de Messi. Es muy difícil. Es como Rafael Nadal. ¿Qué voy a decir? Es preferible que hablen los periodistas. No me quedan palabras para describirlo, sobre todo por lo que genera”.

Scaloni, agregó que desde cualquier punto el ver a Messi es un privilegio y admitío que el argentino es patrimonio del mundo y el futbol mundial.

“Messi es algo único. Es un placer tenerlo en este grupo, entrenarlo, su comportamiento. Es un placer verlo. No creo que sea sólo patrimonio de Argentina. Es patrimonio del mundo, del fútbol mundial… El día que no juegue más lo vamos a extrañar. Ojalá que siga jugando, que todo el mundo lo disfrute y que lo proteja. Es un placer verlo”, concluyó.