Ricardo Salinas calentó el duelo entre Mazatlán y América, ya que lanzó una jugosa propuesta en redes sociales.

El dueño del equipo Cañonero se comprometió regalar 1 millón de pesos si el Mazatlán derrota a las Águilas.

“Hoy juega el poderoso Mazatlán vs las Águilas del América, entonces va la apuesta… si gana Mazatlán voy a festejar mi cumpleaños con un muy buen regalo, escogiendo entre mis seguidores”, escribió en sus redes sociales.

“¿Cómo les caería $1,000,000 que me anda estorbando en la bolsa? Y no, no voy a pagarlo de impuestos”, añadió Salinas Pliego.



¿Cómo les caería $1,000,000 que me anda estorbando en la bolsa? Y no, no voy a pagarlo de impuestos pic.twitter.com/SkEM7PC3TD — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 26, 2022

Ricardo puntualizó que la rifa será entre sus seguidores, quienes apoyen el tweet y den RT a su publicación.

Es tanta la euforia que generó esta apuesta que Mazatlán ya es trending topping en Twitter.