Luego de la Fecha FIFA de septiembre, en la que la Selección Mexicana ganó 1-0 con Perú y perdió 2-3 ante Colombia, este viernes se reanuda la actividad de la Liga MX.

Este fin de semana se pone en marcha la última jornada, la 17, de la fase regular del Apertura 2022.



Estos son los partidos que habrá este 30 de septiembre

Puebla vs América - 19:00 horas (TV Azteca)

FC Juárez vs Pumas - 21:00 horas (Fox Sports Premium)

El resto de partidos de la Jornada 17

San Luis vs Tigres

Monterrey vs Pachuca

Atlas vs Necaxa

Cruz Azul vs Chivas

Toluca vs Querétaro

Santos vs Mazatlán FC

León vs Xolos

