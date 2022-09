Es 16 de septiembre, México festeja un nuevo aniversario de la Independencia y la Liga MX no se detiene.

En este apretado calendario del Apertura 2022 por la presencia del Mundial en noviembre y diciembre de este año, la actividad del futbol mexicano sigue en marcha.



Aquí te contamos qué partidos hay, a qué hora y por dónde podrás verlos en este día festivo.

Cabe recordar que hoy inicia la Jornada 15:

Puebla vs Tigres - 19:00 horas (TV Azteca)

Mazatlán FC vs Toluca - 21:00 horas (TV Azteca)



LOS PARTIDOS DEL SÁBADO Y DOMINGO

Monterrey vs Atlas

América vs Chivas

Pumas vs Cruz Azul

Santos vs FC Juárez

León vs Querétaro

San Luis vs Pachuca

Xolos vs Necaxa

