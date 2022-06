Miguel Ángel Gil, directivo del Atlético de Madrid, expresó su opinión al respecto de la Liga MX, donde el club español forma parte de los inversionistas del Atlético de San Luis desde 2017.

“Hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien”, aseguró el dirigente español.

Gil puntualizó que ha hecho tres propuestas con la finalidad de un crecimiento en el futbol mexicano.

“Hay dos elementos esenciales que yo me canso de intentar trasladar allá, pero yo no soy nadie en México, no sé si les importa o no, que creo pudiera ser lo mejor, el control económico y la venta centralizada de derechos”, dijo el español durante el Summit de la Liga MX 2022.



El tercer punto que ha planteado Miguel Ángel en el futbol mexicano es el un fondo económico que sería utilizado en beneficio del público.

“Con un fondo de España o Europa, metería dinero para dos cosas, uno, terminar con la violencia y dos, hacer experiencias más atractivas para el aficionado”, explicó.

Para el directivo del Atlético de Madrid la Liga MX podría estar en un top mundial debido a su nivel futbolístico.

“México tiene lo más importante, público y apasionado, lo único que necesitan es regular. No tengo duda que la Liga MX estaría entre las cinco mejores del mundo, dando esos pasos”, analizó Gil.



El inversionista con el Atlético de San Luis concluyó invitando al futbol mexicano en pensar en los seguidores que tienen en todo el mundo.

“Tendrían que regular a nivel global, no sólo en Estados Unidos, porque hay mucho mexicano en el mundo, así, competiría con la liga inglesa, española y alemana”, sentenció Miguel Ángel.

