Liga MX: Los partidos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2022 van por TV abierta

La Jornada 12 del Apertura 2022 continuará este viernes con dos compromisos, el Necaxa ante León y Juárez frente a Cruz Azul, pero ninguno se transmitirá por TV abierta.

Será el sábado en la tarde cuando los aficionados que no cuentan con señal de cable podrán disfrutar de la Liga MX.



Para fortuna de los seguidores del Apertura 2022 los 3 únicos juegos que se transmitirán por TV abierta serán los que lucen más atractivos en el papel. Dichos encuentros son: Atlas vs Pumas; América vs Tigres y Toluca vs Chivas.

Mientras que el resto de los otros cuatro juegos se distribuyen en cadenas como TUDN, Fox Sports, Fox Sports Premium, Marca Claro y la plataforma ViX+.



¿Qué partidos de la Jornada 12 van por TV abierta?

Los equipos involucrados en los juegos que se transmitirán en señal de TV abierta son tres de los llamados grandes: América, Chivas y Pumas.

Sábado 3 de septiembre

Atlas vs Pumas

19:00 horas / Transmisión: Azteca 7, TUDN y Canal 5.



América vs Tigres

21:05 horas / Transmisión: Canal 5, TUDN

Domingo 4 de septiembre

Toluca vs Chivas

17:00 horas / Transmisión: Las Estrellas y TUDN

¿Dónde ver el resto de la Jornada 12 del Apertura 2022?

Viernes 2 de septiembre

Necaxa vs León

19:00 horas / Transmisión: TUDN y ViX+



Juárez vs Cruz Azul

21:05 horas / Transmisión: Fox Sports Premium

Sábado 3 de septiembre

Pachuca vs Santos

17:05 horas / Transmisión: Fox Sports, Fox Sports Premium y Marca Claro



Monterrey vs Mazatlán

19:05 horas / Transmisión: Fox Sports, Fox Sports Premium

