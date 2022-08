América Femenil disputó en Estados Unidos hace unos días la The Women's Cup, un torneo donde quedó en el tercer puesto al vencer al AC Milan con tres anotaciones de Alison González.

Un juego que se vio manchado por un acto de acoso para una jugadora de las Águilas, quien mediante sus redes sociales denunció las actitudes y acciones de un aficionado al finalizar el compromiso.



Sabrina Enciso, quien llegó a la Liga MX Femenil para la reciente campaña, compartió mediante historias de instagram lo ocurrido con un fanático que intentó besarla tras pedirle una fotografía.

“Desafortunadamente después de nuestro último partido, viví una experiencia muy incómoda mientras interactuaba con un admirador. Esta persona invadió mi espacio personal, tratando de besarme mientras aceptaba tomarme una foto. Quise venir aquí a decir que estoy muy agradecida por todo el amor y apoyo que recibo", escribió la defensa en una primera publicación.

El mensaje de Enciso continuó y recalcó que siempre tendrá la disposición de atender a los aficionados, pero el respeto debe ser fundamental para que no vuelva a suceder algo parecido para ninguna jugadora.



“Todo lo que pido es que, por favor, sean todos respetuosos y que esto nunca vuelva a sucederme a mí, ni a ninguna otra jugadora. Amo dar todo de mí, dentro y fuera de la cancha, y no me gustaría tener que dejar de interactuar con todos por no sentirme segura y que se aprovechen”, finalizó.