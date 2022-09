Ayer, tras el partido entre América Femenil y FC Juárez Femenil en el Nido de Coapa, se viralizó un video donde captan a Katty Martínez en plena discusión con el estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.

En las imágenes se ven a ambos personajes discutiendo mientras las demás jugadoras se dirigen al vestidor, después del triunfo (2-0) sobre el cuadro fronterizo.

Posteriormente siguen caminando y es Katty la que va tras Villacampa, para seguir con la conversación. Por el momento nadie se ha manifestado sobre la actual situación que se vivió en Coapa.

En la actual campaña, la atacante mexicana suma 393 minutos y no ha convertido ningún gol. El nivel de Katty Martínez ha sido cuestionado desde su participación en el Premundial de Monterrey con la Selección Mexicana.

Se dice que la relación con el actual estratega español de las Águilas no es la mejor y de ahí su poca participación con el conjunto azulcrema.



Este es el video que comentaba sobre el tema de Katty y Villacampa.

Tuve que incrementar la velocidad del video, ya que no me deja subirlo completo, noten como incluso Nicki y Joss se percatan de lo sucedido, veremos en qué término, ya que no es algo “Normal” ahí frente a todos. pic.twitter.com/KoLWnUb5re

