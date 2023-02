Este viernes por la noche, se hizo viral un video en el que se observa al empresario Ricardo Salinas Pliego en el vestuario del estadio Kraken, previo al partido que jugaron el Mazatlán FC (club del que es dueño) y los Pumas.

Molesto por los malos resultados del conjunto sinaloense, que ocupa el último sitio de la clasificación, Salinas Pliego viajó a Mazatlán para hablar con el equipo y hacerle una peculiar apuesta.



Lo que les ofreció es que, en caso de ganar, él le obsequiaría 300 mil dólares al plantel para repartirlo entre todos los miembros, pero si caían, ellos le darían 30 mil dólares, con un descuento vía nómina.



Si con esto no se motivan mis jugadores… se me hace que me llevo el equipo a Tlaxcala

Van 300,000 usd por el @MazatlanFC pic.twitter.com/t5g6695OFC

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 25, 2023