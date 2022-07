Liga MX emite su postura ante el caso antivacuna de Gignac

La Liga MX publicó la convocatoria de los 25 futbolistas que representarán al futbol mexicano en la segunda edición del Juego de las Estrellas contra la MLS, en dicha lista el gran ausente fue André-Pierre Gignac.

El delantero de Tigres no está vacunado contra Covid-19 y por ello no puede entrar a territorio de Estados Unidos, por consecuencia, no era un elemento elegible para dicho partido. Por ello la Liga MX utilizó sus redes sociales para expresar su postura.



“La LIGA BBVA MX respeta las razones por las cuales André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las Estrellas”, se lee en tweet del organismo.

Previamente, el francés publicó un mensaje donde aclaró que habló con la directiva.

“Les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100% personal”, escribió Gignac en sus redes sociales.