Emiliano 'Dibu' Martínez consiguió hace unos días ser reconocido por FIFA como el mejor portero del 2022, año en el que de la mano de Lionel Messi también alzó la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Un par de trofeos que han hecho reflexionar al guardameta que se volvió viral por su celebración ante Francia y que en una entrevista reconoció tuvo en un jugador de la Liga MX a un referente.



'Dibu', quien actualmente es guardameta del Aston Villa en la Premier League, reconoció en la figura de Óscar Ustari a un ídolo y pieza fundamental en su crecimiento.

“Cuando fui a Independiente me gustaba Oscar Ustari. Fue la época en que la rompió. Me reflejaba en ese y otros arqueros. Pero como lo dije, siempre admiré lo que hacía mi familia. Yo quería ir de la mano con mi hermano, era mi ídolo. No tenía solo un arquero como referencia. Me representa mi trabajo, esfuerzo y mis padres”, mencionó en entrevista para TyC Sports.

El actual guardameta de los Tuzos de Pachuca, poco a poco ha regresado a su mejor versión en el futbol mexicano, al recuperarse de múltiples lesiones que pusieron en duda su carrera y que lo tienen hoy como campeón de la Liga MX.