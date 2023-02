Apenas terminó el domingo la Jornada 6 del Clausura 2023 y ahora está ya por iniciar la número 7 en la Liga MX.

La séptima fecha del futbol mexicano se llevará a cabo a partir del martes 14 de febrero, aunque no se realizarán todos los partidos en esta semana.

Del martes al jueves 16 se disputarán siete encuentros y los dos restantes se disputarán más adelante.

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

Martes 14 de febrero

León vs Puebla - 19:05 hrs (Fox Sports y Claro Sports)

Tigres vs FC Juárez - 19:05 hrs (Vix+)

Atlético de San Luis vs América - 21:05 hrs (ESPN)

Miércoles 15 de febrero

Chivas vs Xolos - 19:05 hrs (Izzi)

Necaxa vs Pumas - 21:05 hrs (Izzi)

Jueves 16 de febrero

Mazatlán FC vs Pachuca - 21:00 hrs (Azteca 7)



¿Cuándo se jugarán los dos partidos restantes?

Será hasta el miércoles y jueves de la siguiente semana cuando los dos partidos restantes de la Jornada 7 se lleven a cabo.

Cruz Azul vs Atlas el día 22 a las 20:05 hrs (Izzi)

Santos vs Toluca el día 23 a las 20:05 hrs (Canal 5 y TUDN)