El próximo fin de semana se disputará la Jornada 11 en el Clausura 2023 de la Liga MX.

El torneo mexicano ya está a la mitad en este semestre y los clubes van conociendo su camino, algunos esperando meterse directo a la Liguilla y otros a la espera de poder ingresar al repechaje para luego ir a la llamada 'fiesta grande'.

Lee también: Tata Martino cree que sólo dos futbolistas mexicanos se pueden sostener en Europa

Al momento, Monterrey, Tigres, Chivas y Pachuca ocupan la parte alta de la tabla y seguramente en este décima primera fecha el objetivo será mantenerse en esos puestos.

Los partidos de la siguiente jornada

Viernes 10 de marzo

Atlético de San Luis vs Querétaro - 19:05 horas (ESPN)

Puebla vs Chivas - 21:05 horas (Azteca 7)

Sábado 11 de marzo

Atlas vs León - 17:00 horas (Izzi)

Cruz Azul vs Pumas - 19:05 horas (Canal 5 y TUDN)

Tigres vs América - 21:10 horas (Canal 5 y TUDN)



Domingo 12 de marzo

Toluca vs Mazatlán FC - 12:00 horas (Canal 2 y TUDN)

Pachuca vs Monterrey - 19:05 horas (Fox Sports y Claro Sports)

Santos vs Xolos - 19:05 horas (Vix+)

Fc Juárez vs Necaxa - 21:15 horas (Fox Premium)