En la semana se pensó que Jesús Angulo ya podría estar en la banca para el duelo ante Pumas, ya que había jugado con la Sub-20, se sintió bien y por la forma que estaba trabajando, los pronósticos apuntaban a que todo se daría, pero en charla jugador-cuerpo técnico, el “Canelo” fue honesto al expresarle al técnico Ricardo Cadena, que le faltaba una cosa muy importante: confianza.

El atacante rojiblanco no se anduvo con rodeos, sabía que dar un sí para estar como elegible en banca, sería dar ventajas al rival y le estaría faltando al respeto a algún compañero que físicamente está bien, que está peleando por una oportunidad, por lo que decidió ser honesto.



“Apenas voy empezando, pero conforme van pasando los días me siento mucho mejor, creo que siguen pasando los días y me sentiré mejor, en el taponazo todavía me cuesta un poco pero igual en los apoyos que me venía costando ya lo estoy manejando, entonces voy poco a poco. Lo del taponazo se irá dando conforme vaya trabajando y jugando”.

Admitió Angulo que le ha costado la recuperación, ya que debe ser paciente y el que no se estuvieran dando los resultados, le causaba mucha bronca, impotencia porque consideró que no estaban jugando mal, pero les faltaba poco para que los triunfos llegaran.

“Es un proceso bastante difícil, agarrar ritmo otra vez, sentirme con confianza, el tener algunas cosas por mejorar todavía y me estoy tomando el tiempo necesario para regresar cuando se deba, igual estoy con el profe al pendiente checando lo que me falta, me están ayudando bastante”.