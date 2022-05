El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Cámara de Diputados entregar la información relacionada a la reunión que sostuvieron diputados federales y directivos del futbol mexicano con motivo de los hechos de violencia que se registraron el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas.

El comisionado Adrián Alcalá Méndez expresó en el INAI buscan "los esfuerzos para dar a conocer información que es de interés público, ya que estos hechos lamentablemente tuvieron origen en un encuentro deportivo y familiar, por lo que es importante conocer los acuerdos de esta reunión en particular, para tomar las medidas pertinentes a fin de que se puedan evitar, o que puedan ocurrir estos hechos en lo futuro”.

La reunión que menciona el INAI tuvo como sede la Cámara de Diputados el pasado 17 de marzo, estuvo Yon de Luis, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.



La medida más trascendente que tomó la Liga MX tras la riña en la Corregidora fue el registro de Fan ID para los aficionados e integrantes de las barras, mismas que ya comenzaron a realizar algunos equipos e incluso en el estadio Jalisco y TSM ya se cumple, será obligatorio para todos los equipos a partir del próximo torneo, de acuerdo con Mikel y Yon se cumplirá con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Con motivo de la reunión entre diputados y directivos de la Liga MX un particular presentó una solicitud ante el INAI para saber toda la información documentada de dicho encuentro, sin embargo, la respuesta de la Cámara de Diputados fue no haber localizado lo solicitado, justificando que no se advierte como obligación alguna contar con lo requerido, así que el particular ejerció un recurso de revisión.

El comisionado Alcalá precisó que la Cámara de Diputados no agotó el procedimiento de búsqueda de lo solicitado al omitir el turno de la solicitud de información a la Comisión del Deporte y a la Coordinación de Comunicación Social de este organismo.

Así que el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Cámara de Diputados y le ordenó "hacer una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos en todas las unidades administrativas competentes", sumado que no podrá omitir a la Junta de Coordinación Política, Comisión del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social.