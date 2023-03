Adolfo 'Bofo' Bautista llegó a Chivas en el Clausura 2004, una institución en la que con goles y liderazgo se convirtió en todo un referente.

Con la escuadra tapatía, el 'Bofo' jugó 169 partidos, en los que marcó 55 goles y consiguió el título rojiblanco en 2006.

Pero, todo ese gran paso en Guadalajara pudo jamás llegar, al asegurar que recibió en algún momento con Morelia una oferta de las Águilas del América, misma que rechazó de manera contundente.



"Estando en Morelia nos fue muy bien; llegamos a dos finales y en ese tiempo me ofrecieron ir al América, porque andábamos bien Navia y yo. Un representante llegó y me dijo '¿no te interesa ir al mejor equipo de México, al América?' y le dije que no, que el mejor equipo de México era Chivas y no acepté", reveló en charla con Franco Escamilla dentro del canal de YouTube Chivas TV.

El exjugador rojiblanco, además agregó que la rivalidad con América en tantas ocasiones durante su carrera le provocó odio al equipo, y ahora molestia por ver a jugadores de ambas instituciones intercambiar playeras.



"Por eso mismo tengo odio al América. El hecho de ver a algunos equipos de América y Chivas, cuando intercambiaban las playeras a mí sí me molestaba", finalizó.