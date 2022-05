Marcelo y Julieta viene listos para todo, para ver campeón al Atlas, pero también traen una sudadera aparte de su camisa Rojinegra, "por su hay violencia, ponerla encima y así evitar que nos haga daño".

Esa es la realidad del futbol mexicano. Los aficionados se atreven a ir de visita, pero con sus precauciones, "sí, desde aquello que pasó en Querétaro (en marzo pasado), hay que hacerle así, pero nosotros venimos a disfrutar, a ver el juego, no queremos pelear, solo disfrutar", dice Marcelo.



Y el disfrute es que Atlas sea bicampeón, "ya sufrimos mucho, 70 años sin celebrar nada. Ahora vamos por el bi... Los muchachos juegan muy bien, han hecho méritos para llegar hasta acá. Hoy ganan 1-0 y nos coronamos otra vez".

La pareja no es tapatía, entonces ¿de dónde viene la simpatía por los Zorros? "La familia es de Zacatecas, podemos decir que ahí casi todos le van al Atlas, lo heredamos y estamos contentos de estar aquí".

#Video La afición de Atlas presente en Pachuca cuentan lo difícil que fue conseguir boletos y su deseo de no tener problemas de violencia pic.twitter.com/U6GhIUToZF — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2022

Aunque no fue fácil conseguir los boletos, "los más baratitos (se habla de 1500 pesos por entrada). En la aplicación no te dejan comprar si no tiene un número de Pachuca o Guadalajara. La sufrimos pero lo conseguimos. Un amigo de acá me los compró, y así estamos listos para ver ganar al rojinegro".