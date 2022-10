Lady Shani y el sueño cumplido de estar en Triplemanía 30

Los luchadores cuando están en su formación siempre sueñan en conseguir algún campeonato, ganar máscaras o rapar al contrincante en una cartelera importante del pancracio, tal es el caso de Lady Shani, que este año estará en el magno evento de la Triple A como lo es Triplemanía 30.

La ‘Princesa Tibetana’ tiene ese privilegio de poder estar la fiesta de la ‘Tres Veces Estelar’ por cinco años consecutivos y eso es gracias a su arduo esfuerzo dentro y fuera del ring, “No todos pueden estar siempre en las Triplemanías. A mí me costó cinco años, me costó bastante llegar a una Triplemania. Es algo que todos los luchadores sueñan, en estar en un evento magno donde te ven alrededor de todo el mundo”, declaró en conferencia de prensa.

La luchadora es uno de los personajes principales de la ‘Caravana Estelar’ y de los más queridos del público, aunque aún se esfuerza para llegar nuevos aficionados, “Es algo muy satisfactorio porque de verdad me ha costado muchísimos años porque nadie me regaló nada. Son 13 años de muchos sacrificios, entrenamiento. Ser una estrella no fue de inmediato. Hay lugares donde llego y las personas están mu emocionadas y hay lugares donde no se cautivan tanto o no conocen tanto de mi carrera, pero es algo de lo que trabajo día a día”.

Lady Shani formará parte de Triplemanía XXX para disputar la Copa Triplemanía ante otros 12 luchadores de gran jerarquía el próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México.