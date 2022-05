La 'Roca' Zamora no baja la guardia en busca de volver al ring

Volver al ring se ha convertido en una odisea para Ibeth Zamora, la excampeona del Consejo Mundial de Boxeo quien confía en tener una nueva oportunidad para recuperar el cinturón que perdió con Marlen Esparza el año pasado.

"Esa pelea se negoció con nuestra anterior empresa, pero ahora estoy como agente libre y claro que busco la revancha para ir por ese cinturón. Tener un manejador te deja más libertad para hacer tu entrenamiento al cien por ciento, la ventaja es que voy y escucho ofertas, siento que mi trayectoria me respalda y tienen que llegar buenas cosas", comparte en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

En junio próximo se cumplirá un año del combate en el que perdió el fajín de peso mosca con Esparza, una afrenta que no olvida la púgil quien a base de su empuje y triunfos se ganó el apodo de 'La Roca', aunque sabe que debe llegar fuerte a ese compromiso. "La idea era pelear desde el año pasado, lamentablemente no se pudo concretar ninguna pelea, este año también iba a subir al ring en abril, después teníamos fecha justo para este (sábado) 28 de mayo pero igual se vino abajo la función, así que regresé al entrenamiento, esperando a que tengamos actividad pronto".



Un momento complicado que afronta sin perder el ánimo y la fe de que existen nuevas propuestas, "la parte más complicada es la psicológica, aunque no puedo dejar de entrenar porque en cualquier momento puede darse una oportunidad".

SE PONE LOS TENIS

La púgil de 33 años, quien suma 32 victorias como profesional, no deja de entrenar y este domingo será parte de la octava Carrera de Campeones: 'El reto está afuera del ring' que organiza el CMB en la Ciudad de México.

"Estoy contenta, todos lo estamos, porque después de dos años de no poder hacer esta carrera volvemos y será un gusto poder saludar a varios de mis compañeros y compañeras, invitando al público en general para que nos acompañen, es una ruta muy buena en la que pueden participar aún sin tener mucha experiencia corriendo", advierte Zamora.

La competencia arrancará a las 7 de la mañana en la fuente de Xochipilli, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, y se correrá en 6 y 12 kilómetros con la participación de dos mil 500 corredores. "Voy a correr en la ruta de 6 kilómetros y me motiva mucho porque se vive un ambiente familiar en el que nos encontramos a muchos amigos y amigas, ahí he conocido a grandes del boxeo, además de estar en contacto con la gente me deja buenas sensaciones".