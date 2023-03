La misión de Diana Flores, la quarterback de la selección mexicana de flag football

La mexicana Diana Flores Arenas es el estandarte del flag football a nivel mundial. Ese deporte podría ser contemplado dentro de las disciplinas de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 y la quarterback tricolor es parte fundamental para que se concrete.

“El flag football está creciendo de manera inmensa. Todos estamos sumando un granito de arena al crecimiento de este deporte y para mí significa abrir camino a las siguientes generaciones”, compartió la destacada jugadora, a EL UNIVERSAL Deportes.

Flores, previo a la medalla de oro que consiguió en los World Games 2022, señaló que había personas trabajando para “hacer que el flag football llegue a donde queremos [Juegos Olímpicos]”.

Hoy, forma parte del equipo que tiene ese objetivo: la NFL.

La capitalina participó en el Pro Bowl 2023 como la coordinadora de la ofensiva del equipo representativo de la Conferencia Americana, con Peyton Manning como coach, y para el Super Bowl LVII demostró en 90 segundos que “se puede reescribir la historia de las mujeres en los deportes”, con el comercial que protagonizó en el máximo evento de futbol americano.

Desde pequeña, Diana es aficionada a la NFL, por lo que a los ocho años de edad decidió dejar el ballet para incursionar en el flag football, un hecho que le cambió la vida.

Con 16 años de edad, se convirtió en la jugadora más joven que compite en un Mundial de la especialidad, justa a la que ha acudido cuatro ocasiones; la más destacada fue en 2021, donde fue la capitana de la Selección Nacional que terminó con el subcampeonato.

“El flag football me llena de energía, me apasiona. Es un orgullo tener la oportunidad de comandar la ofensiva tricolor y no queda más que seguir trabajando para lograr el objetivo que queremos como equipo y como país”, señaló.

Diana, a sus 25 años de edad, es una de las jugadoras más experimentadas del combinado tricolor de flag football y lograr que su disciplina sea contemplada en una justa veraniega le sumará mucho a su carrera como deportista.

“México es punta de lanza en este deporte y poder ser, de alguna manera, el modelo para inspirar a niñas, me hace sentir orgullosa de mostrar que sí pueden lograrlo”, expresó la quarterback.