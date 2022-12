La Premier League regresa con el Boxing Day

El pasado 13 de noviembre se llevaron a cabo los últimos dos partidos de la jornada 16 de la Premier League. Desde entonces, la máxima categoría del futbol de Inglaterra se encuentra en pausa por la Copa Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el próximo 26 de diciembre, como cada año, se llevará a cabo el Boxing Day. El conocido como “segundo día de Navidad” es una festividad que se celebra en Reino Unido, otros países que formaron parte del Imperio Británico, Europa Central y Europa del Norte.



Esta celebración se estableció a consecuencia del juego entre Preston North End y West Bromwich Albion en la temporada 1888-89; no obstante, el primer partido disputado, en esa fecha, fue Sheffield FC contra Hallam FC en 1860.

Al tratarse de un día feriado, los encuentros de futbol cobran mayor relevancia, ya que los aficionados tienen la posibilidad de desplazarse, para ver a sus equipos favoritos, en compañía de sus seres queridos.

Este lunes 26, se jugarán siete cotejos de la fecha 17 de la primera división inglesa. Cabe destacar que la Premier League será la primera de las cinco grandes ligas europeas que reanuda actividades después de la Copa del Mundo.

Te presentamos todos los todos los juegos del Boxing Day 2022:

Lunes 26

Brentford vs Tottenham | 6:30 | Gtech Community Stadium

Everton vs Wolverhampton | 9:00 | Goodison Park

Crystal Palace vs Fulham | 9:00 | Selhurst Park Stadium

Leicester vs Newcastle | 9:00 | King Power Stadium

Southampton vs Brighton | 9:00 | St. Mary’s Stadium

Aston Villa vs Liverpool | 11:30 | Villa Park

Arsenal vs West Ham | 14:00 | Emirates Stadium

Martes 27

Chelsea vs Bournemouth | 11:30 | Stamford Bridge

Manchester United vs Nottingham Forest | 14:00 | Old Trafford

Miércoles 28

Leeds United vs Manchester City | Elland Road

