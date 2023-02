La Kings League ha generado una nueva tendencia en el futbol por sus formas, sus reglas y las figuras que son parte de esta liga comandada por Gerard Piqué.

Y esta vez las miradas estuvieron centradas en el juego de este domingo entre el Porcinos FC del streamer Ibai Llanos y el 1K de Iker Casillas.

Lee también: En Argentina quieren tener un billete dedicado a Lionel Messi y Qatar 2022; esto valdría en México

Los aficionados que seguían el partido se paralizaron cuando Ibai se paró frente al balón para cobrar el penalti, ese que de anotar le ayudaría en el marcador a su equipo. Y para fortuna de Ibai, así fue. El popular influencer disparó fuerte, al centro y elevado para así vencer al exportero del Real Madrid y poner el marcador 3-2.

Le he metido un penalti a Iker Casillas. pic.twitter.com/7GMFjV9WEo — Ibai (@IbaiLlanos) February 19, 2023

Al final el resultado fue 5-2 para el Porcinos FC, equipo en el que el mexicano Chicharito Hernández jugó cuando debutó la Kings League.

José Mourinho motivó a Ibai Llanos

El técnico portugués José Mourinho días antes recomendó a Ibai Llanos no tener miedo al estar frente a Iker Casillas para tirar el penalti.

En una transmisión 'The Special One', actual director técnico de la Roma en la Serie A, le dijo lo siguiente a Ibai: "Si lo he sentado en el banquillo (a Iker Casillas), por alguna razón será, es muy malo, tira ese penal fácil".