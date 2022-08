Jugadoras pedirán la salida del presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano

Este lunes las seleccionadas mexicanas de futbol americano, que consiguieron el quinto lugar en la Copa del Mundo celebrada en Helsinki, Finlandia, ofrecerán una rueda de prensa en donde hablarán de todo lo que pasaron para llegar al Mundial, y pedirán de manera categórica que César Barrera, presidente de la federación, deje su cargo.

La Selección Mexicana de Futbol Americano quedó en el quinto lugar de la copa del mundo, pero las jugadoras tuvieron que pasar muy malas experiencias, primero para llegar al evento, ante la falta de compromiso del presidente César Barrera, han manifestado, quien hasta el final trató que no se hiciera el viaje poniendo como pretexto que había una huelga en una línea aérea de Europa.

El equipo mexicano estaba rankeado como el tercero en este torneo. Debido a la mala logística de la Federación, no se pudo llegar al primer partido, que era contra Gran Bretaña, por lo que no pudieron competir por las medallas.

Las seleccionadas pedirán las siguientes explicaciones:

¿Por qué la Comisión Nacional del Deporte no se ha manifestado contra las acciones del presidente César Barrera?

¿Por qué teniendo el recurso liberado, la Federación de Futbol Americano no lo quiso utilizar hasta que se dio la presión mediática en su contra?

¿Por qué el presidente César Barrera estaba tan reacio a no realizar el viaje a la Copa del Mundo?

¿Qué es lo que va a pasar con la selección femenil, ya que desde el regreso del Mundial, la Federación no se ha puesto en contacto con las jugadoras?