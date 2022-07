Juan Toscano es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers

El basquetbolista mexicano Juan Toscano Anderson, actual campeón de la NBA fue anunciado oficialmente como jugador de Los Ángeles Lakers.

Su nuevo equipo hizo el anuncio en su cuenta de redes sociales, en donde le dio la bienvenida al jugador azteca.



OFFICIAL: Juan Toscano-Anderson now hooping for the #LakeShow pic.twitter.com/7GTyBCW0PZ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 2, 2022