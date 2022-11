José Ramón Fernández regaña a David Faitelson y pide respetar al Canelo Álvarez

En las últimas horas, Saúl Álvarez ha dado mucho de qué hablar por sus publicaciones en sus redes sociales en las que defiende a México debido a un polémico video en el que se observa a Lionel Messi patear y supuestamente pisar la playera del ‘Tricolor’ luego del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 .

El boxeador arremetió contra Messi y esto provocó muchas reacciones, entre ellas la del comentarista de ESPN David Faitelson, quien criticó la postura del Canelo y además le recordó que mejor se concentre en su carrera y en una posible pelea contra Dmitry Bivol.



Tanto el campeón unificado de peso supermedio como el periodista intercambiaron algunas publicaciones subidas de tono, por lo que José Ramón Fernández entró al quite y pidió a su compañero y colega respetar al peleador jalisciense.

“David, ‘El Canelo’ se merece respeto. El es una leyenda del boxeo mexicano, basta!”, fue lo que escribió 'Joserra' en defensa de Álvarez Barragán, aunque la respuesta de Faitelson no tardó en caer. “Yo no le falte el respeto nunca, Él sí a mí. Ahora, José Ramón, con todo respeto, si no conoces el tema y no lo sabes analizar, mejor no te metas o dile a quien te maneja estas redes que se entere primero. Buenas noches.”

Se sabe muy bien que David Faitelson es uno de los principales críticos en la carrera de Saúl Álvarez, tanto que han tenido constantes diferencias en televisión y en redes sociales, mientras que el mismo peleador reconoce que el periodista no es de su agrado.