Joey Meneses afirma que su gran sueño lo consuma a los 30

La llegada del primera base mexicano Joey Meneses a las Grandes Ligas es un ejemplo de que con lucha, trabajo y determinación se pueden cumplir los más grandes sueños.

El pelotero mexicano, quien ahora pertenece a la organización de los Nationals de Washington, narró cómo después de mucho tiempo de insistir y no darse por vencido logró su meta, jugar en el mejor beisbol del mundo, un camino que para nada es sencillo y que le dejó muchas enseñanzas, como atleta profesional y también como ser humano.

“El objetivo siempre fue claro, jugar en Grandes Ligas, me dieron la confianza, la oportunidad de seguir en Estados Unidos y gracias a Dios pude llegar. En el pasado había tenido buenas temporadas, y mi motivación siempre fue cumplir el sueño, no dejar de intentarlo y por ello ando aquí”, comentó.

Meneses, de 30 años de edad y que se convirtió en el jugador 143 nacido en México en jugar en la Gran Carpa, recordó el momento en el que fue notificado para llegar a la MLB... Algo que jamás olvidará en su vida: “Fue una gran emoción, es algo que siempre quedará en la memoria”, dice emocionado.



En ese día tan especial: “Me despertaron a las 6 de la mañana, no me la creía, era como un sueño. Me dijeron que todavía no era oficial y la verdad es que no quería hacerme la ilusión en ese momento, pero al final sucedió”.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, quien hizo historia y se transformó en el primer pelotero nacido en México en pegar jonrón en su debut en Las Mayores, compartió todo lo que pasó por su mente y cuerpo cuando llegó con su nuevo equipo.

“Llegué a Washington y recordaba todos los malos momentos que pasé y lo mucho que me había costado llegar. Al conectar fue muy emocionante, cuando pegué el jonrón iba corriendo por las bases y disfrutando de todo, sentí una gran satisfacción”.

Por último, Joey Meneses agradeció las muestras de apoyo de todo México y le mandó un mensaje a la juventud para perseguir sus sueños y no darse por vencidos. “Me gustaría demostrar que puedo jugar aquí, estoy agradecido por estar en Grandes Ligas y les diría a los chicos que trabajen duro y vayan por sus sueños, siempre”, finalizó.