Isaac Mizrahi: “El Tata no era para el Tri”

Para Isaac Mizrahi, el panorama para la Selección Mexicana no es muy bueno de cara a Qatar 2022.

“Tenemos a la mejor delantero en la historia del futbol mexicano, con todo respeto para Hugo [Sánchez], lo digo en su conjunto y no podemos hacer que funcione”, dice convencido el extécnico de Cruz Azul y Monterrey,

“Mis respetos para el Tata [Gerardo Martino]. Tiene un gran currículum, pero para mí no era el técnico para el Tri. No podemos vivir complicándonos en Concacaf. Ahora más que nunca recuerdo las palabras de [Ricardo] La Volpe: ‘lo paso caminando’, lo pasó gateando y ahora es con sufrimiento”.

Mizrahi no ve trabajo táctico. “Tiene una gran delantera, un sólido medio campo, grandes centrales, pero no veo a una Selección trabajada. Si te llegan los jugadores dos días antes, y no trabajas en cancha, hay un pizarrón y con la tecnología que hay en día... Veo un camino complicado”.