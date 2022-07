Hugo Sánchez arremete contra refuerzo del América, “me da pena su mentalidad”

Hugo Sánchez en esta ocasión dio su punto de vista sobre las declaraciones que hizo un refuerzo del América, específicamente Jürgen Damm.

Damm, recién llegado a Coapa comentó, “mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario, llegar al América es un sueño cumplido, Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”.

Dichas palabras no fueron del agrado de Sánchez, quien en el programa ESPN arremetió contra Damm.

“Me da pena, no me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra, no hay comparación de jugar en Europa”, aseguró el ‘Pentapichichi’.



Sánchez dijo que esperaba otro tipo de respuesta por parte el mexicano.

“Me hubiera gustado escuchar a Jürgen diciendo, “voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar, no quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa”, expresó.

Hugo militó en Europa, pero también tuvo un pasado como jugador de las Águilas, aunque detalló en una diferencia.

“Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”, sentenció.